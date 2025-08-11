Lamenta Rodrigo Aguilar resurgimiento de violencia

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, lamentó el resurgimiento de la violencia en el municipio de Frontera Comalapa, donde el viernes fueron asesinados presuntamente por el crimen organizado, el presidente del comisariado ejidal de El Sabinalito, Rudy Aguilar Lucas y su hermano Manolo Aguilar Lucas.

“La calma no era total, había como una pausa y desgraciadamente hay nuevos brotes de violencia e inseguridad” en esa región colindante con Guatemala, afirmó.

Sembremos paz

Aguilar Martínez agregó: “qué lástima, pero es eso; hay que decidirnos a que por nuestra parte, con nuestra palabra y nuestras obras sembremos paz”.

Entrevistado después de la misa que ofició en la catedral de San Cristóbal de Las Casas a las 12 horas, expresó que “no dejo de repetir: la paz requiere, como nos decía San Juan XXII, de verdad, justicia, libertad y amor”.

De acuerdo pobladores de Frontera Comalapa, en las semanas recientes se han incrementado los levantones por presuntos miembros de grupos del crimen organizado.

El hecho de violencia más reciente sucedió la madrugada del viernes, cuando fueron asesinados a balazos el presidente del comisariado del ejido El Sabinalito, Rudy y su hermano Manolo, hermanos del exalcalde priísta, Jorge Antonio Aguilar Lucas.

Sobrevuelan la zona

Tras los sucesos, las fuerzas de Seguridad de los tres niveles reforzaron la vigencia en la región, incluso con sobrevuelos de un helicóptero oficial.

Habitantes de ese municipio aseguraron que a raíz de los levantones y del doble asesinato ha aumentado la tensión en la zona, aunque hasta este domingo no se habían presentado bloqueos carreteros.

La disputa del territorio entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa a partir de mediados de 2021, generó una situación de violencia que provocó enfrentamientos, muertos, heridos, quema de vehículos, desapariciones, bloqueos carreteros y cobro de derecho de piso.

Con la llegada del nuevo Gobierno Estatal a partir del 8 de diciembre pasado, se había controlado relativamente la inseguridad, pero en las semanas recientes ha resurgido la violencia.