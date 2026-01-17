Lamentan ausencia de turistas guatemaltecos

Luego de la crisis de inseguridad que vivió Chiapas en el sexenio pasado y en la que muchos turistas y comerciantes procedentes de Guatemala que constantemente visitaban la región fueron víctimas, estos dejaron de acudir provocando un desplome en el comercio local y con ello el cierre de comercios por las pérdidas económicas calculadas en unos 180 mdp semanales.

La baja afluencia de visitantes guatemaltecos en Tapachula ha generado un impacto económico significativo en la región, agudizando el cierre de comercios y pérdidas millonarias, ya que el 2025 cerró con la caída de visita de chapines del 90 por ciento en comparación a la que se tenía antes del 2023, fechas en que la delincuencia tenía auge, afirmó, el empresario turístico, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez.

Dijo que antes del 2023, ingresaban 30 mil guatemaltecos por semana, mientras que en 2025 solo se recibió entre tres mil chapines a la semana, lo que representa pérdidas económicas millonarias para el sector empresarial, pero se generó temor por la inseguridad y hoy que la tranquilidad ha vuelto, los turistas y comerciantes no lo han hecho.

Perdida económica

Señaló que a pesar de que en diversas ocasiones han alzado la voz, las autoridades no han dimensionado la gravedad de la situación, toda vez que cada visitante gastaba en promedio siete mil pesos, por lo que, en 2023, la derrama económica era de 210 millones de pesos.

Indicó la pérdida económica que ha dejado la baja afluencia de guatemaltecos, es de aproximadamente 189 millones de pesos cada semana, situación que ha pegado en los comercios, quienes han tenido que cerrar a causa de pocos ingresos.

Detalló que, a pesar de la mejora en la seguridad en 2025, gracias al gobernador Eduardo Ramírez, no se ha hecho suficiente para promover la región y atraer a los guatemaltecos, por lo que buscan una reunión de alto nivel con las autoridades pertinentes para tratar el tema.