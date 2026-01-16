Lamentan casos de violencia e impunidad

Tras confirmarse la primera muerte femenina del año en Chiapas, ocurrido en el municipio de Ocosingo, donde fue asesinada Fátima Maldonado Martínez, abogada y funcionaria municipal, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, expresó su preocupación por la persistencia de la violencia en la entidad y la falta de resultados contundentes en materia de seguridad.

El prelado reconoció que durante 2025, el Consejo Interreligioso no realizó un análisis formal sobre la situación de seguridad; sin embargo, señaló que dicho organismo ha optado por sumarse a acciones encaminadas a la construcción de la paz, con el objetivo de evitar que la violencia continúe creciendo en el estado.

Hechos violentos

Calificó como lamentable que sigan registrándose hechos como enfrentamientos, levantones, desapariciones y asesinatos, y advirtió que las instituciones responsables no han logrado dar seguimiento efectivo a estos casos, ya sea por falta de recursos, capacitación o voluntad.

Subrayó que la impunidad con la que se cometen estos delitos es una señal clara de que algo no está funcionando en los mecanismos destinados a garantizar la seguridad.

El arzobispo hizo énfasis en la gravedad de la violencia contra las mujeres, al señalar que no solo se trata de feminicidios, sino también de la vulnerabilidad a la que se enfrentan mujeres y menores de edad, quienes, dijo, son utilizadas y explotadas en prácticas totalmente inhumanas y aberrantes.

Oración interreligiosa

Como parte de las acciones para promover la paz, informó que se planea realizar una oración interreligiosa en el marco del Octavario por la Unidad de los Cristianos.

Este acto se realizará a las ocho de la mañana y se contempla como sede el parque Bicentenario, además de replicarse en otras ciudades importantes del estado como San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad y a las instituciones a reflexionar y sensibilizarse sobre la urgencia de resolver los conflictos sin violencia, privilegiando el diálogo, el perdón y el encuentro, como vías para construir una convivencia más humana y pacífica en Chiapas.