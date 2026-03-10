Lamentan fallecimiento de sacerdote

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez expresó su consternación por el fallecimiento del presbítero Juan Manuel Zavala Madrigal, vicario parroquial en Ocotepec.

El sacerdote se desempeñaba como vicario parroquial en la parroquia San Marcos Evangelista, ubicada en el municipio de Ocotepec, Chiapas.

De acuerdo con fuentes oficiales, el cuerpo del sacerdote fue localizado en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla.

Tras el hallazgo, autoridades civiles iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Espera de resultados

Ante esto, la arquidiócesis señaló que se mantiene a la espera de los resultados de las diligencias que realizan las autoridades competentes, al tiempo que expresó su confianza en que se esclarezcan los hechos.

“La arquidiócesis de Tuxtla, confía en que las autoridades competentes realizarán las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido”, señaló.

Asimismo, la Iglesia manifestó su cercanía con los familiares del sacerdote, así como con la comunidad parroquial de San Marcos Evangelista y los fieles que lo conocieron, quienes han expresado consternación por la noticia.

Trabajo

El presbítero Juan Manuel Zavala Madrigal ejercía su ministerio pastoral en Ocotepec, donde formaba parte del equipo parroquial que atiende a comunidades de esta región del norte de Chiapas.

Finalmente, la arquidiócesis pidió a la comunidad católica unirse en oración por el eterno descanso del sacerdote y por el consuelo de sus familiares y de las personas que compartieron con él su labor pastoral.