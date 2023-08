Lamentan hechos sucedidos en San Cristóbal

Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal del PRD, expuso que derivado de diferentes hechos violentos ocurridos en la entidad, incluida la irrupción de pandillas armadas en San Cristóbal de Las Casas, las autoridades de seguridad deben rendir cuentas.

Expuso que si bien es cierto que la violencia ha ganado terreno a nivel nacional, es necesario que la población sepa qué acciones se están tomando para contrarrestar este panorama.

Lamentó que nuevamente un enfrentamiento entre grupos rivales en la colonial ciudad fuera noticia nacional, por ello la urgencia de tomar medidas contundentes.

“Es importante que la población tome el control de nuestras autoridades, pero también que nos pidan la rendición de cuentas a las y los diputados, que sepan quiénes son sus diputados, que les pregunten qué están haciendo por el país”, expresó

Comentó que en este sexenio desaparecieron el Fortaseg, siendo el último año en que se ejerció este recurso el 2020, el cual era un presupuesto fundamental para la seguridad y capacitación del personal de seguridad pública.

“La estrategia política de abrazos y no balazos no funciona, es el sexenio más violento. No estamos hablando exclusivamente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, es un tema de política de estrategia de seguridad nacional que no ha funcionado”.

Agregó que el caso de San Cristóbal es muy representativo, puesto que se trata de la ciudad más importante en materia de turismo en el sureste del país.