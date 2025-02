Lamentan que la viralización influya en sentencias

La viralización de casos de violencia en redes sociales influyó en la determinación de sentencias judiciales, lo que generó preocupaciones sobre la imparcialidad en la impartición de justicia, señaló Pilar Zenteno Maza, presidenta estatal de la Colectiva 50+1 Juvenil.

En entrevista, Zenteno Maza explicó que la presión mediática derivó en penas excesivas que no siempre correspondieron a los criterios jurídicos establecidos. “Pareció que nuestras autoridades se dejaron llevar por el impacto mediático de los casos y aplicaron penas ejemplares que, en algunos casos, resultaron desproporcionadas”, afirmó.

Ejemplos

Uno de los ejemplos mencionados fue el de Mariana, influencer que apuñaló a la pareja de su esposa y cuya sentencia se agravó por la carga emocional y el contexto de género. La colectiva feminista consideró que este caso cumplió con los elementos para ser clasificado como feminicidio, independientemente de que la agresora fuera una mujer. “Estábamos acostumbrados a que el feminicidio fuera cometido por hombres, pero en este caso fue una mujer quien incurrió en este delito”, señaló.

Otro caso que generó debate fue el de Rodolfo “Fofo” Márquez, quien recibió una pena considerada por algunos sectores como excesiva debido a la exposición mediática de su agresión contra una mujer. Zenteno Maza argumentó que si bien fue importante que hubiera justicia, las sentencias debieron ser proporcionadas y apegadas a derecho. “No se trató de minimizar los delitos, sino de aplicar la justicia de manera razonable y equitativa”, comentó.

La activista advirtió que esta tendencia generó un problema mayor, ya que los casos que no recibieron atención en redes sociales podrían quedar impunes. “El mensaje que pareció enviarse fue que, si tu caso no se hacía mediático, no habría justicia”, alertó.

Asimismo, mencionó que la publicación de imágenes de los acusados en redes sociales vulneró el debido proceso y pudo influir en la resolución de los jueces. “Se generó un linchamiento mediático que interfirió en la correcta impartición de justicia”, finalizó.