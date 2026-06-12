Lanzan acción urgente ante agresiones contra Frayba

Ante el ataque constante contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y su directora Dora Roblero, la organización, junto con Amnistía, llamó a la sociedad para firmar la acción urgente en la que se exige la protección inmediata y efectiva, además del cumplimiento de las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Frayba señaló que en los últimos 11 meses se han denunciado más de 51 incidentes relacionados a intimidación, acoso y vigilancia, contra miembros de la organización de los derechos humanos. Recordaron que después de que el 22 de julio de 2025, unos desconocidos asaltaron la casa de la directora del Frayba Dora Roblero, se tomaron medidas de protección que hasta la fecha consideran “insuficientes”, además de que, en su momento, la respuesta de las autoridades fue lenta e ineficaz.

Piden medidas de protección

Por lo anterior, instaron a la Secretaría General del estado de Chiapas y a Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, a implementar medidas de protección necesarias no solo para Dora Roblero, sino para todos los miembros del Frayba.

Las personas interesadas podrán firmar una acción urgente dirigida a Arturo Medina, en donde se pide que el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas cumpla íntegramente el plan de seguridad establecido.

Este llamado a la acción urgente se da a unas semanas de que el Frayba hiciera público su informe de 2025 sobre la situación de derechos humanos en la región Sierra-Frontera, mismo que compartió con distintas embajadas, como las de España, Francia, Italia y Estados Unidos.

En la misma reunión también se habló de los resultados obtenidos por el Observatorio de personas defensoras de derechos humanos en Chiapas (Obse), que durante 2026 ha registrado 17 agresiones tan solo en San Cristóbal.