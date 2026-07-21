Lanzan campaña contra la trata de migrantes

Ante el incremento de los riesgos que enfrentan las personas migrantes en su paso por el sur del país, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM/ONU Migración) y diversas organizaciones civiles presentaron la campaña “Señales”, una estrategia de prevención dirigida principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes que transitan por Chiapas y otras entidades de la región.

La iniciativa busca que las personas en movilidad puedan identificar las señales de alerta de la trata de personas.

Panorama estatal

El lanzamiento de la campaña cobra especial relevancia para Chiapas, entidad que continúa siendo la principal puerta de entrada de la migración hacia México.

De acuerdo con datos de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, durante 2024 el estado concentró el 49.1 por ciento de todos los hechos violentos reportados contra personas migrantes en el país.

La campaña es impulsada por la OIM, Formación y Capacitación A.C. (FOCA), Zalvary Corporativo Psicológico y la Red Vive Libre Colectiva, quienes destacaron que la prevención comienza con el acceso a información oportuna y confiable.

Vanessa Foronda, oficial nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la OIM México, señaló que conocer los riesgos puede marcar la diferencia entre ser víctima o evitar una situación de explotación.

Por su parte, Diana Damián Palencia, directora de FOCA A.C., destacó que la información debe llegar en formatos accesibles y en los idiomas adecuados para fortalecer la confianza de las personas migrantes y acercarlas a las redes de apoyo disponibles.

Cifras

El Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que en México fueron identificadas 860 víctimas de trata durante 2024, frente a 467 registradas en 2023, lo que representa un incremento cercano al 84 por ciento.

Del total de víctimas, 162 fueron mujeres y 112 niñas.

Además, datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estiman que hasta el 96 por ciento de los casos de trata no son denunciados.

Operación

Las organizaciones explicaron que las redes dedicadas a este delito suelen captar a sus víctimas mediante falsas ofertas de empleo, promesas de viajes seguros o mejores oportunidades económicas.

Posteriormente recurren al engaño, amenazas, retención de documentos, endeudamiento o aislamiento para someterlas a distintas formas de explotación, entre ellas la sexual, el trabajo forzado, la servidumbre, la mendicidad forzada o actividades ilícitas.