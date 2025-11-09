Lanzan campaña gratuita contra el cáncer de mama

La Clínica de Diagnóstico de la Mujer Oriente, dependiente de la Secretaría de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez, realizará una campaña de servicios médicos gratuitos del 10 al 15 de noviembre, anunció su directora, Fabiola Narváez Martínez.

Enfatizó la importancia de la prevención al señalar que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en México y que actualmente este padecimiento “no tiene edad, ni sexo, porque también existen casos en varones. El 10 % ahorita es en varones y el 90% en mujeres”, precisó.

La directora agregó que a través de estas campañas se han canalizado a 96 pacientes con hallazgos sospechosos. Durante la última campaña, de 98 mastografías realizadas, 10 pacientes resultaron con probabilidad positiva, de las cuales una fue confirmada con cáncer de mama y ya fue ingresada a un hospital de segundo nivel con el acompañamiento de la clínica.

“Nosotros referimos al hospital Gómez Maza. No las dejamos solas, hacemos todo el papeleo para que se ingresen a oncología”, explicó la doctora. Agregó que, en lo que va del año, se han detectado 31 casos.

Aclaró que, aunque se realizan seis campañas gratuitas al año, los servicios de diagnóstico y acompañamiento están disponibles todo el año, de lunes a viernes de siete de la mañana a tres de la tarde.

Las interesadas en agendar una cita pueden hacerlo a través de los enlaces de WhatsApp o los números telefónicos publicados en las páginas oficiales de las Clínicas de Diagnóstico de la Mujer Oriente y Poniente.