Lanzan campaña “Litros completos, confianza total”

Una de las interrogantes más comunes de los automovilistas es saber qué gasolinera realmente da los litros completos de combustible y que por ende su dinero rinda más.

El Grupo Gasolinero San Luis implementó la campaña “Litros completos, confianza total”, para que los clientes tengan esa certeza.

Fidelidad del cliente

Luis Emiliano Olguin Herrera, representante del Área Comercial del citado grupo, comentó que el objetivo es lograr la fidelidad del cliente y que pueda ver por sí mismo que dan litros completos y que tengan la confianza de regresar.

Consiste en poner probetas medidoras graduadas a un litro en cada una de las bombas, para que el cliente antes de hacer su carga regular confirme que va cargar litros completos, pidiendo la demostración y ver que tenga cero margen de error, es un litro exacto.

Se puede pedir cualquier día, a cualquier hora, en cualquiera de las cuatro ubicaciones, en el bulevar Belisario Domínguez, cerca de la entrada a Terán, en San José Terán estación Buenos Aires, en el oriente en la estación Caminera o en el bulevar Ángel Albino Corzo.

Prueba del jarreo

Mencionó que también pueden pedir la prueba de jarreo avalada por la Profeco, como la jarra medidora llamada jarra patrón, la cual está regulada a 20 litros con un margen de error mínimo, de 100 mililitros, ni más ni menos.

Cualquier consumidor puede solicitar este procedimiento en su estación de confianza, todas a nivel nacional están obligadas hacerla.

“La ciudadanía nos reconoce por dar litros completos, ahora buscamos reforzar la imagen que tienen los consumidores, y que no solamente puedan comprobarlo por medio de sus vehículos sino que ahora también lo puedan ver”, expuso Olguin Herrera.