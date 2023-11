Lanzan campaña sobre educación y seguridad vial

La ciudadanía debe garantizar su seguridad vial al fomentar prácticas responsables en la conducción. CP

En un esfuerzo continuo por promover la seguridad vial y la responsabilidad ciudadana, el Gobierno Municipal de la ciudad de Juárez lanzó la campaña “Si Tomas, No Manejes”, con el lema “Alguien te espera en casa”.

Esta iniciativa busca concienciar a la comunidad sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y resaltar la importancia de priorizar la vida de uno mismo, así como la de los demás en la vía pública.

Óscar Serra Cantoral en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación de Prevención del Delito y la Secretaria Municipal de Protección Civil lanzaron esta campaña, porque, según señalan, “cada decisión que se toma al volante tiene un impacto directo en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean”.

Riesgo al volante

Conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo inminente, aumentando considerablemente las posibilidades de accidentes viales, lesiones graves, e incluso la pérdida de vidas humanas.

“La campaña ‘Si Tomas, No Manejes’ enfatiza que la elección de no conducir bajo la influencia del alcohol no solo es una responsabilidad personal, sino un acto de cuidado hacia nuestros seres queridos y hacia la comunidad en general.

“Detrás de cada conductor hay historias, familias y seres queridos que anhelan su regreso seguro a casa. El lema “Alguien te espera en casa” invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones al volante. Cada trayecto seguro significa brindar certidumbre y tranquilidad a quienes más nos importan”, manifestaron.

Por ello, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la seguridad vial, fomentando prácticas responsables en la conducción, con acciones educativas, de divulgación y preventivas, porque “buscamos impulsar un cambio cultural que priorice la vida y la seguridad en las carreteras”, enfatizaron.