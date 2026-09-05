Lanzan campaña sobre el derecho a decidir abortar

A dos años de la despenalización del aborto en Chiapas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil presentaron la campaña “Derecho a Decidir Chiapas”, una iniciativa que busca acercar información clara y confiable sobre el marco legal, los servicios de atención y las rutas de asesorías disponibles en la entidad.

La campaña se desarrollará durante septiembre y estará dirigida a mujeres y personas con posibilidad de gestar, incluidas personas con discapacidad, así como personas trans y no binarias.

De acuerdo con las organizaciones impulsoras, uno de los principales objetivos es combatir la desinformación y el estigma que todavía representan barreras para acceder a servicios de salud reproductiva.

Las agrupaciones señalaron que, pese a la despenalización jurídica, persisten obstáculos relacionados con la ubicación geográfica, las diferencias lingüísticas y los prejuicios sociales, particularmente para quienes viven en comunidades con menor acceso a servicios de salud o conectividad.

Comunidades indígenas

Como parte de la estrategia, la campaña contempla una difusión intercultural mediante distintos canales de comunicación, con el propósito de llegar también a comunidades indígenas y sectores con dificultades para acceder a internet.

Los contenidos serán difundidos en español, tsotsil, tseltal, tojolabal, creole y lenguaje de señas mexicano, a través de redes sociales, radio, materiales impresos y actividades en espacios públicos.

También se distribuirán folletos e infografías en comunidades con menor acceso a internet, con información relacionada con los derechos reproductivos, el marco legal y las alternativas de atención.