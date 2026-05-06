Lanzan consulta ciudadana Tuxtla sin filtro

Con el objetivo de que sean los propios habitantes quienes marquen las prioridades de su comunidad, este martes se presentó oficialmente la consulta ciudadana anónima Tuxtla sin filtro ¿Qué necesita tu colonia?”, una iniciativa impulsada por la diputada Getsemaní Moreno Martínez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Popular del Congreso local.

La propuesta, que estará abierta del 4 al 31 de mayo, busca canalizar las demandas reales de la ciudadanía en cuatro ejes fundamentales: percepción de seguridad, servicios públicos, imagen y espacios públicos, así como atención y cercanía gubernamental. La participación se realiza de forma digital a través del enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezBR4Mc4vDYKzfaLfXDZsIDIttn_oajgxew7RhTui2lzO4_w/viewform?usp=preview.

Propuestas

Durante el acto, la legisladora destacó que este ejercicio permitirá “escuchar sin filtros” las ideas y propuestas de la población para construir soluciones colectivas desde el territorio. “No se trata de adivinar qué necesita la gente, sino de preguntarles directamente y actuar en consecuencia”, subrayó.

Fortalecen la toma de decisiones

Por su parte, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respaldó la medida y aseguró que iniciativas como esta fortalecen la toma de decisiones con base en evidencia ciudadana. “La política debe voltear a las colonias, y esta consulta es una herramienta para lograrlo”, afirmó.

Con Tuxtla sin filtro, ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de definir el rumbo de sus colonias, sin intermediarios ni censura, aportando propuestas concretas para el bienestar común