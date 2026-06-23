Lanzan convocatoria Emprendiendo con Mandiola

Con el objetivo de impulsar el talento y la creatividad de las y los emprendedores de la capital chiapaneca, la diputada local, María Mandiola Totoricagüena, presentó este lunes la convocatoria Emprendiendo con Mandiola, un espacio gratuito que permitirá a expositores dar a conocer sus productos y fortalecer sus proyectos.

La convocatoria está dirigida a emprendedores de diversos rubros, entre ellos alimentos, bebidas tradicionales, artesanías regionales, ropa y textiles chiapanecos, accesorios, belleza, decoración, regalos, plantas, productos ecológicos locales, quesos, cremas, café, chocolate, mieles y comidas tradicionales, entre otros.

El registro será del 22 de junio al 4 de julio, y los espacios estarán sujetos a disponibilidad. Las personas interesadas pueden solicitar su formato de inscripción a través del WhatsApp 961 282 53 70. La participación es completamente gratuita.

El evento se llevará a cabo el domingo 12 de julio, de 10:00 a 18:00 horas, en el Salón Ágora, ubicado en San Isidro sin número, Buenavista, en Tuxtla Gutiérrez. La entrada para el público también será gratuita.

En la presentación, la diputada destacó que este bazar busca ser “un espacio digno, familiar y gratuito” para que el talento local se muestre, se conozca y se comercialice. “En Chiapas tenemos talento de sobra, tenemos mujeres y hombres que todos los días trabajan elaborando productos tradicionales de comidas, de bebidas, trabajan textiles, accesorios, postres, quesos, café, chocolate, semillas, productos ecológicos, artículos de mesa, decoración, regalos y muchos productos hechos con mucha dedicación y mucho orgullo”, señaló.

Mandiola Totoricagüena recordó que este espacio surge como una ampliación de los programas previos impulsados desde el Congreso del Estado, como “Sabores y Colores de Chiapas”, que han permitido a decenas de expositores abrir canales de comercialización y generar ingresos. La diputada subrayó que la iniciativa responde a la creciente demanda de espacios para emprendedores, especialmente mujeres, que buscan promocionar sus marcas y fortalecer sus negocios.