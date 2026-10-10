Lanzan estampilla postal por 500 años de SLCS

Para conmemorar los 500 años de San Cristóbal de Las Casas, Correos de México puso en circulación a 300 mil timbres que llevarán la belleza de este pueblo mágico a muchos rincones de la República Mexicana y del mundo.

Presentación

La ceremonia realizada en la sala Principal del Museo de San Cristóbal fue presidida por la autoridad municipal; la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González; la delegada del Bienestar, Manuela Obrador Narváez, el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégico del gobierno del estado, Juan Carlos Gómez Aranda y el coordinador del Comité Ciudadano “Rumbo a los 500 años”, Miguel Ángel Muñoz Luna, entre otros invitados.

La estampilla conmemorativa rumbo a los 500 años de la fundación de esta ciudad colonial, contiene la fachada de la catedral y textiles de los Altos se Chiapas.

La edición formará parte del patrimonio cultural y filatélico de México, al reconocer acontecimientos históricos y personajes emblemáticos del país, informó Violeta Abreu González, directora general de Correos de México.

Belleza

Con esta emisión postal conmemorativa, San Cristóbal de Las Casas proyectará parte de su identidad, historia y belleza a través del servicio postal, como parte de las actividades para celebrar sus cinco siglos de historia.