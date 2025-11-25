Lanzan líneas para denunciar el acoso escolar

Ante el aumento de la violencia en las secundarias, distintas instituciones lanzaron una infografía para que las víctimas puedan realizar, de forma anónima, una denuncia sobre acoso escolar, a partir de la cual, se invitará a directivos, profesores y padres a cooperar y erradicar este fenómeno.

Durante una conferencia de prensa, Pascual Ramos, de la asociación Chantiik Taj Tajinkutik, indicó que la ayuda también esta disponible para el victimario y su familia. Por su parte, Maira Vázquez, representante del DIF Municipal de San Cristóbal de las Casas, dijo que al recorrer las escuelas se les avisó de violencia sexual y maltrato físico, por lo que, en primera instancia, instalaron violentómetros en las instituciones.

Denuncia

Esta infografía aparece en un momento donde la discusión del acoso escolar tomó resonancia por la denuncia hecha por Rosa López González, madre de un estudiante de la primaria Mariano Nicolas Ruiz Suasnavar.

En un video, la madre narra cómo a su hijo lo han golpeado en repetidas ocasiones, hecho ante el cual recurrió, en primer lugar, a la maestra de grupo, sin que esta le diera la atención necesaria.

Las llamadas de atención llegaron hasta que logró hablar con el director, solo que los golpes siguieron e incluso casi escalan a mayor, pues al victimario le sacaron una tijera con punta con la que quería dañar al niño en cuestión.

Ante estos sucesos, la madre intentó hablar una vez más con el director pero este se ausentó de la institución por distintos compromisos laborales. Después de recibir la indiferencia de la profesora y de la madre del victimario, Rosa López decidió acudir a la opinión pública revelando la situación