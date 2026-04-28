Lanzan programa de educación abierta y a distancia

“Unach Flex” es el programa de educación flexible abierta y a distancia presentado por autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), encabezadas por el rector Oswaldo Chacón Rojas. Una oportunidad para estudiar una carrera desde cualquier sitio, solo se necesita conexión a internet.

Roberto David Vázquez Solís, director general de Educación Abierta y a Distancia, comentó que cualquier persona puede acceder; “Unach Flex inicia con 15 carreras, seis de profesional superior universitario y sus correspondientes licenciaturas, en la modalidad cuatrimestral; y estamos ofertando 9 carreras de licenciatura en la modalidad semestral, también dos maestrías”.

Sin límite de matrícula

Ante la flexibilidad del programa no hay un límite de matrícula, tampoco hay una edad límite. Cada alumno tendrá una matrícula con la cual tienen acceso a un asistente virtual permanente, quien lo pondrá en contacto con los asesores y programar las clases, para que le sea más fácil.

La convocatoria se puede consultar en el portal de la universidad, el principal requisito es tener concluidos los estudios de bachillerato y presentar un examen de ubicación para identificar fortalezas y debilidades.

Hay estudiantes bajo esta modalidad que residen en Estados Unidos, además, el rector Oswaldo Chacón dijo que ya están en pláticas con países de Centroamérica para abrir los programas de educación a distancia en sus territorios.

Infraestructura

Indicó que hay Ayuntamientos interesados en instalar infraestructura en sus territorios para que sus habitantes tengan acceso a estudiar una carrera; también buscarán el acercamiento con la Agencia Digital estatal y federal para trabajar en equipamiento tecnológico.