Lanzan programa de telemedicina para zonas marginadas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar lanzó un ambicioso Programa de Telemedicina diseñado para eliminar las barreras geográficas en el acceso a la salud, con un despliegue inicial prioritario en Chiapas, Nayarit y Sinaloa.

La iniciativa, que forma parte de la estrategia “La salud llega a donde estés”, emplea tecnología de comunicación para conectar a pacientes en comunidades alejadas con médicos especialistas de hospitales de referencia.

Para el año 2026, el programa contempla una inversión cercana a los 180 millones de pesos (mdp) destinados a equipar y conectar con tecnología mil 44 unidades de salud fijas y móviles con hospitales de alta especialidad.

Consultas

La meta operativa es superar las 25 mil consultas médicas a distancia durante su primer año de funcionamiento, llevando atención especializada directo a localidades indígenas y de alta marginación.

En Chiapas, el programa representa un avance significativo para la cobertura de salud en la entidad, ya que priorizará la atención en comunidades amuzgas donde el acceso a servicios médicos especializados es limitado y los traslados implican gastos elevados y tiempos prolongados de viaje.

A través de esta modalidad, los pacientes podrán acceder de manera remota a valoración y orientación en más de 70 especialidades médicas, entre las que se destacan Pediatría, Ginecología, Psiquiatría y Neurología.

Es un complemento

El sistema no sustituye la atención primaria presencial, sino que la complementa, permitiendo que un médico en la comunidad realice la consulta con el apoyo en tiempo real de un especialista ubicado en un centro urbano.

La telemedicina, definida por el IMSS-Bienestar como el uso de tecnologías de la información para fortalecer la atención médica y facilitar el acceso a servicios especializados en zonas de difícil acceso, se consolida como una herramienta clave para hacer efectivo el derecho a la salud.