Lanzan programa piloto para los estudiantes con TEA

En Chiapas se están poniendo en marcha acciones que permitan la consolidación de un programa piloto de formación de acompañantes escolares para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Con lo antes señalado, se llevó a cabo la firma de la convocatoria “Formación de acompañantes escolares: la escuela como lugar posible”.

En la estrategia del programa piloto jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), se destacó la puesta en marcha de políticas públicas que fortalezcan la atención de estudiantes con TEA.

Acciones institucionales

Alfredo Ramírez Guzmán, subsecretario de Educación Federalizada, participó en el evento junto a jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071.

“Este gran proyecto articula esfuerzos entre el Gobierno de Chiapas, la Subsecretaría de Educación Federalizada y la UPN, consolidando una estrategia inclusiva que vincula a estudiantes de las licenciaturas en Intervención Educativa y Psicología Educativa con los Servicios de Educación Especial y las Usaer”, detalló la Subsecretaría.

Prácticas y servicio social

La idea es que la comunidad universitaria pueda brindar un acompañamiento escolar, a través del apoyo en aulas, acciones de inclusión, aprendizaje y participación. El programa también impulsa prácticas profesionales y el servicio social.

Se destacó que acompañar es un acto ético y profundamente humano. En su mensaje, el subsecretario reiteró que la iniciativa representa un compromiso para construir mejores oportunidades para niñas y niños chiapanecos.

“Con acciones como esta, el Gobierno del Estado refrenda que la educación es la ruta para la transformación social”, remarcó la institución.