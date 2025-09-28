Lanzan SOS por la Sierra Madre de Chiapas

A una semana de haber sufrido diversas afectaciones por las fuertes lluvias en el estado de Chiapas, localidades de la Sierra Madre de Chiapas continúan incomunicadas debido a daños en caminos, casas, servicio de energía eléctrica y agua potable.

A estas se le suman encharcamientos en cultivos de café, cacao y maíz, actividades que son parte de la economía de estas comunidades.

Productores que ayudan a la conservación y buen manejo de las abejas meliponas en la comunidad Santa Rosa de las Nubes en Mapastepec, padecen de vías terrestres obstruidas por derrumbes, no cuentan con agua potable y sus cultivos fueron destruidos por las lluvias.

Los ejidos Toluca, Monte Virgen, Puerto Rico, Zapata y Cuenca de la Suiza pertenecientes al municipio de Monte Cristo de Guerrero también sufren inundaciones, algunos deslaves, caída de piedras y caminos incomunicados.

Pobladores de estas comunidades han realizado labores de limpieza y retiro de material que obstruyen los caminos, debido a que el apoyo aún no llega por las condiciones que complican el acceso a espacios de la Sierra Madre de Chiapas.

Ayuda

En apoyo a las familias afectadas el Fondo de Conservación El Triunfo A.C (Foncet) ha lanzado un llamado de solidaridad para apoyar con donativos en especie o económicos y apoyar a las comunidades de difícil acceso.

Algunos productos para donar pueden ser: alimentos enlatados, agua embotellada, medicamentos vigentes, ropa o productos para higiene temporal. También pueden ayudar con donativos económicos.

La ayuda en especie puede ser enviada a las oficinas de la Reserva Biosfera El Triunfo, en Ángel Albino Corzo.