Lanzarán centro de monitoreo de emergencias

Restan detalles para que próximamente se anuncie la inauguración de un nuevo centro de monitoreo de emergencias, que incorporará tecnología de geolocalización en tiempo real y así optimizar la respuesta de los cuerpos de emergencia.

El secretario de Protección Civil Estatal, Mauricio Cordero, explicó que este nuevo sistema permitirá a los operadores del 9-1-1 identificar y atender de manera inmediata con una unidad de rescate más cercana al lugar donde se solicitan la presencia de los cuerpos de rescate.

Proyecto

Adelantó que este proyecto involucrará a diversos equipos de emergencia y cuerpos de rescate así como otras secretarías.

“Con el nuevo equipamiento que vamos a tener, los de Protección Civil Estatal, municipal, bomberos, Cruz Roja y Erum, vamos a tener geolocalización en tiempo real para que los operadores del 9-1-1 puedan mandar una unidad cercana y la atención sea más eficiente”, declaró.

El proyecto, se pondrá en marcha en un plazo de uno a dos meses, iniciará funcionando en Tuxtla como plan piloto e integrará a todos los equipos de emergencia, incluidos los voluntarios.

Esta modernización se coordinará con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) a cargo de la Secretaría de Salud, la cual estará enlazada con cámaras para que urgenciólogos puedan auxiliar a paramédicos en campo.

Esta idea surge ante las necesidades de la ciudadanía de una respuesta pronta a las situaciones de emergencia, las cuales muchas veces suelen ser tardías por múltiples factores.