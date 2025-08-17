Lanzarán el primer Premio Municipal de Arte y Cultura

Tuxtla Gutiérrez vivirá un nuevo capítulo en el impulso al arte y la cultura, de acuerdo con el director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Juan Carlos Suárez, quien anunció que en este segundo semestre de la administración se realizará la creación del Premio Municipal de Arte y Cultura y la instalación del Consejo Consultivo.

El director destacó que las iniciativas buscan reconocer el impacto social de los artistas locales y fortalecer la cultura como herramienta de transformación.

“La convocatoria se dará a conocer en las próximas semanas. Podrán participar artistas y agentes culturales de diversas disciplinas, ya sea de manera individual o postulados por instituciones. Lo que se evaluará será principalmente la trayectoria y sobre todo el impacto social alcanzado a través de su quehacer artístico”, explicó.

Categorías

El galardón contempla categorías como literatura, artes visuales, artes sonoras, difusión y promoción cultural, entre otras.

Además, la ceremonia de premiación se tiene prevista para diciembre de este año.

Por otro lado, el funcionario señaló que con esta iniciativa se busca dignificar la labor artística local, reconociendo el arte no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de transformación social.

Actualmente el instituto mantiene abierta la convocatoria “Artistas por la Paz”, un programa que apuesta por el talento como vía para la prevención del delito y la construcción de una cultura de paz, en concordancia con la política cultural y social impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y el presidente municipal Ángel Torres.

“Con estas acciones hacemos justicia social y fortalecemos la profesión artística. El arte es también una forma de cambio y beneficio colectivo”, concluyó.