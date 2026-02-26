﻿﻿
Lanzarán talleres para prevenir violencia política

Febrero 26 del 2026

En el marco del Informe de Gestión del Consejo Directivo 2024–2026 de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la firma del Convenio General de Colaboración entre el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, Tuxtla Gutiérrez, A.C.

El convenio fue suscrito por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Magali Arellano Córdova, y por la presidenta de AMMJE Tuxtla y delegada regional Sureste, Laura García Ochoa como parte de la campaña permanente del “Mazo Morado”.

Objetivo

Este instrumento tiene como objetivo establecer bases y mecanismos de colaboración interinstitucional para el desarrollo de actividades académicas, formativas y de difusión orientadas a la promoción de la participación política de las mujeres, la paridad de género, la igualdad sustantiva y la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, contempla la realización conjunta de talleres, conferencias, foros y acciones de capacitación dirigidas a fortalecer el ejercicio informado y libre de los derechos político-electorales de las mujeres, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Durante su intervención, la magistrada presidenta destacó la importancia de generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil para ampliar el alcance de la justicia electoral y fortalecer la cultura democrática. Por su parte, la presidenta de AMMJE Tuxtla subrayó el valor de este convenio como una herramienta para impulsar el liderazgo y la participación activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

