Largas filas para pagar el predial; hay descuentos

A las afueras del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez comenzaron a notarse las filas de la población que está acudiendo a las oficinas municipales, a fin de cumplir con la obligación de pagar su predial.

El monto que pagan las familias es variable, dependiendo de la ubicación y del terreno. Algunos de los documentos comenzaron a llegar a las casas desde noviembre de 2025.

Beneficios

Para las personas que acudan en este mes de enero a realizar su pago, tendrán un descuento equivalente al 20 % del costo original de su pago predial.

Ahora el dinero se puede pagar a las autoridades en varias modalidades, una de ellas es en línea, en la página del municipio encontrarás el sitio para realizar el procedimiento.

Si prefieres pagar a través del WhatsApp puedes escribir al número 961 848 93 91 y seguir el procedimiento que marca la aplicación.

El pago predial, si las familias lo prefieren, también se puede cubrir en febrero y aún así obtendrán un 10 % de descuento. Para quienes deseen atender esta obligación hasta marzo, el beneficio solo será de 5 %.

Pago en oficinas

Las familias de Tuxtla Gutiérrez pueden pagar el recurso económico en las diversas oficinas con las que cuenta el municipio; en palacio municipal funcionan en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. En sábado laboran de 8:00 am a 13:00 horas.

También se puede acudir a las instalaciones ubicadas sobre la avenida Central, entre segunda y tercera Oriente. Ahí se atiende de 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes; y de 8:00 horas a las 13:00 para el día sábado.

A quienes se les facilita acudir a plaza Crystal también lo pueden hacer de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y de 8:00 am a las 13:00 horas para el día sábado. Funcionan para pagar el predial las oficinas de Smapa en Real del Bosque y las delegaciones que están en Terán, Patria Nueva y Plan de Ayala.

Finalmente, las autoridades municipales detallaron que aplicarán un 50 % de descuento para adultos mayores, pensionados, jubilados o personas con discapacidad, siempre y cuando paguen el predial entre enero y marzo de este año.