Largas filas para vacunarse contra el sarampión

Este lunes se pudo observar largas filas de personas en los puestos de vacunación instalados en diferentes puntos de San Cristóbal de Las Casas, para evitar el contagio del Sarampión y otras enfermedades.

Lo anterior luego del llamado que hizo la Secretaría de Salud del estado invitando a la población a vacunarse.

Padres y madres de familia acompañados de sus hijos y personas de la tercera edad hacían fila en los puestos de vacunación para recibir la vacuna.

Donde más se observó personas fue en el puesto instalado en el centro histórico de San Cristóbal de Las Casas.

Protección

Estos puestos de vacunación son con el objetivo de reforzar la protección de la salud de la población, especialmente de niños menores de cinco años, adultos mayores y personas nacidas antes de 1990, ante el incremento de enfermedades respiratorias y otros padecimientos prevenibles.

Entre las vacunas que se están aplicando esta: SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), debido a la reaparición de casos de sarampión en el país.

Además, contra influenza, covid-19, SRP y TDPA, así como otras del esquema básico como BCG, hepatitis A y B, rotavirus, neumocócica, hexavalente y VPH.

Estos puestos de vacunación se ubican en el: Centro de Salud Los Pinos, Bodega Aurrera, Walmart, Chedraui, parque central, Teatro de la Ciudad, el centro de la ciudad en coordinación con IMSS y la Clínica 17 del Issste, todas las vacunas son gratuitas.