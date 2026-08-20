Largas filas para vincular líneas telefónicas

Tras 72 horas después del 15 de agosto, primer periodo para vincular las líneas telefónicas con terminación en 0, decenas de personas en Tuxtla Gutiérrez se han volcado a las distintas compañías para realizar dicho trámite.

De acuerdo al testimonio de trabajadores de dichas empresas, la afluencia de ciudadanos aumentó desde el pasado lunes 17 de agosto, debido a que comenzaron a presentar problemas en llamadas y mensajes de texto.

En los días posteriores comenzó a aumentar el número de usuarios que se encontraban incomunicados, tendencia que estimaron se mantenga en lo que resta del mes, dado a que han comenzado a registrar números con las terminaciones próximas a vencer.

Faltantes

De acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se estima que en el país existe un aproximado de 144 millones de líneas telefónicas, hasta antes de culminar el mes de junio, casi 82 millones de mexicanos faltaban vincular su número.

Las estadísticas indicaron que más de 61 millones de usuarios realizaron dicho trámite, aún falta que se actualicen datos del mes de julio y agosto para hacer un balance del aumento de usuarios registrados.

Las autoridades han señalado que esta medida corresponde a evitar delitos como la extorsión, fraude o secuestro virtual, aspectos que las autoridades de Chiapas han asegurado que son de las principales modalidades de operación por ciber delincuentes.

Barreras

De la extensa fila de personas en la capital, la mayoría son personas adultas que superan los 50 años. Un sondeo realizado por Cuarto Poder constató que la principal barrera corresponde al desconocimiento del trámite en línea, así como la difusión de información que los orientara a esta operación.

Otro detalle es la falta de establecimientos en los municipios lejanos a la capital, ciudadanos han tenido que viajar por horas únicamente para vincular su línea, lo que aseguraron provoca “un día perdido y un gasto extra”.