Las Abejas de Acteal piden atención a Tila

Integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, del municipio de San Pedro Chenalhó, denunciaron que el municipio de Tila se encuentra incomunicado, sin luz, sin poder entrar ni salir, por lo que es urgente la intervención de las autoridades.

“Nuestros compañeros están sufriendo de día y de noche, no podemos callar el dolor de nuestros hermanos, mientras se les niega alimentos, medicinas, agua, electricidad; no queremos ser cómplices de este problema, nosotros estamos convencidos de que la violencia engendra más violencia, no es el camino y no es la paz que necesitamos, no necesitamos armas, lo único necesario para vivir es la paz”, expresaron en un escrito.

Agregaron que como integrantes de Las Abejas tienen la esperanza de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronuncie el informe de fondo sobre la masacre de Acteal, ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

Los integrantes de la Mesa Directiva de Acteal: Javier Flores Zepeda, Eliseo López Arias, Luis Miguel Gómez Pérez y Alonso Ruiz López, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno atención inmediata a los desplazados de pueblos originarios y garantías de seguridad para el seguro retorno a sus casas.