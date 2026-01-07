Las abejas se reúnen con presidente de la SCJN

A través de un comunicado, la organización de la Sociedad Civil “Las abejas” informó que mantuvo una reunión con Hugo Aguilar Ortiz, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de solicitar que la institución atraiga el amparo en revisión 514/2025.

La organización reconoció la sensibilidad que Aguilar Ortiz mostró ante las demandas de justicia, además de un profundo entendimiento de los efectos y causas del desplazamiento forzado.

La reunión se dio tres días después de que la organización presentara una solicitud de ejercicio de facultad de atracción, el día 2 de este mismo mes. Actualmente, el amparo en revisión con número 514/2025 radica en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, donde la presidenta es la magistrada Jazmín Robles Cortés.

Este amparo es promovido por más de 300 víctimas indígenas por el delito de desplazamiento forzado interno en el contexto del conflicto armado en Chapas. Pese a que en otro comunicados “Las abejas” han señalado que “los distintos regímenes de derecha y de izquierda se han encargado de encubrir a sus predecesores con un manto de impunidad”, también enfatizan la esperanza que tienen en la nueva SCJN.