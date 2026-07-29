Las alarmas sísmicas podrían volver a fallar

Las alarmas sísmicas de San Cristóbal de Las Casas, que fallaron de nueva cuenta en el sismo registrado la noche del lunes, podrían no funcionar en caso de que se presente otro movimiento telúrico, así lo aceptó la regidora Laura Montoya, presidenta de la Comisión de Protección Civil.

En entrevista, la funcionaria indicó que será hasta final de mes que la empresa responsable de las alarmas, de nombre Alta Prevención, llegará a la ciudad para inspeccionar y verificar que los equipos “estén al cien”.

Pese a que Montoya señaló que esta situación es una prioridad tanto para PC municipal como para el propio ayuntamiento, hasta el momento las autoridades no han publicado ningún comunicado sobre estas fallas que también se registraron en el sismo del pasado viernes 17 de julio.

Recursos

Cuestionada sobre el costo que este servicio le causa al municipio, Laura Montoya dijo desconocer el monto exacto, señalando que los datos se pueden encontrar en la plataforma de transparencia.

Según la regidora, la contratación de esta empresa tiene el aval de PC estatal. “Ellos también suben todos sus programas a la plataforma de transparencia”, agregó.

“La alarma puede volver a fallar, por supuesto”, mencionó Montoya, quien explicó que eso “no significa que no estemos preparados para resolver lo que viene con los temblores”. Por último, recordó que, desde hace años, en San Cristóbal, no se le ha dado el mantenimiento requerido a estos equipos.