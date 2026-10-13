Las bases de Morena están diluidas: Cristóbal Solís

En San Cristóbal de Las Casas, las bases del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentran diluidas, así lo expuso Cristóbal Solís, uno de los fundadores del partido en la ciudad, quien agregó que esta situación se da por “beneficios o complacencia”.

Señalamientos

Cuestionado sobre la falta de posicionamiento por parte de las bases morenistas ante los señalamientos de corrupción hacia la alcaldesa Fabiola Ricci, el también académico contó que hace siete meses intentó organizar a las bases para “alzar la voz”; sin embargo, no logró el cometido.

Asimismo, relató que, “al no tener simpatía por la actual alcaldesa, y por no apoyar su campaña”, decidió alejarse esperando que otros integrantes del movimiento señalaran sus errores en el debido el momento, lo que no pasó.

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito V de San Cristóbal, aceptó que dentro del partido hay elementos que no representan los principios de Morena.

“Es necesario levantar la voz y no había tenido el valor de hacerlo de manera individual”, dijo Solís, quien agregó que “parecemos comparsa de esos gobiernos al quedarnos callados”.

Sobre los métodos para elegir a los coordinadores en sus distintos niveles, el fundador de Morena a nivel local señaló que “las encuestas generan encuestas”, esto por las dudas que provocan, tanto en los aspirantes como en la ciudadanía.