Las carreras mejor pagadas no son las de mayor demanda

Elegir una carrera universitaria es un paso importante en la vida de cada persona, porque incidirá en su futuro profesional y personal, uno de los factores a considerar es el campo laboral y el potencial de ingresos, sin embargo, en la actualidad las de mayor demanda en las instituciones educativas no siempre son las más solicitadas en el mercado laboral.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 11 millones de profesionistas ocupados en el país con un ingreso promedio mensual de 14 mil 340 pesos. Un egresado de licenciatura gana en promedio el doble que quien solo tiene estudios de prepa.

Registró también que las áreas con mayor índice de ocupación son: económico-administrativas, ingenierías y educación; en conjunto, estas áreas suman más de 5.6 millones de profesionistas empleados en el país.

Análisis del IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que a través de su plataforma compara carreras, hizo un estudio que registró las profesiones mejor pagadas en México para dar un panorama a los jóvenes que están por elegir a qué se quieren dedicar en su futuro.

En el análisis de 51 carreras que realizó, destacan Medicina de especialidad que registró 124 mil 630 personas que estudiaron esta área, siendo la número 33 con mayor cantidad de estudiantes; Finanzas, banca y seguros, registró 101 mil 445 jóvenes que estudiaron estas áreas y es la número 40 con más personas; también Medicina general, con 319 mil 238 personas que la estudiaron y colocándose en el lugar 16 con mayor cantidad de alumnos.

En contraparte, también realizó previamente un análisis de las carreras con mayor demanda, según el porcentaje de aceptación en universidades públicas, entre las que destacaron formación docente para educación básica (preescolar y primaria), electricidad y generación de energía, didáctica, pedagogía, biología y bioquímica, arquitectura y urbanismo, veterinaria, comunicación, entre otras.

Visión académica

Alejandro Madrazo, director académico de Talisis, una plataforma que integra distintas instituciones de educación en el país, comentó que han empezado a cambiar las carreras mejor pagadas en el país, aunque algunas se mantienen, como medicina de especialidad, seguida por finanzas, ingenierías, se mantienen estables sin ninguna gran transformación.

“En otros países ya se habla de ciencia de datos y desarrollo de software como las mejores pagadas, que ya se imparten en México con gran crecimiento y seguramente en los próximos años llegarán hasta arriba en la lista, hoy día se debe a que no tenemos una industria de la tecnología tan desarrollada”, sostuvo.

“Estas son las carreras más demandas por el mercado, pero no por los alumnos, en las universidades las de mayor demanda son otras desde hace muchos años, destacándose Derecho y Contabilidad, pero estas son cada vez peor pagadas o con menor potencial de ingresos, hay un desfase muy marcado entre lo que los jóvenes quieren estudiar y lo que las empresas buscan”, dijo.

Esto es un problema para las instituciones educativas, que buscan siempre que sus egresados tengan las mejores oportunidades, pero al mismo tiempo buscan darle gusto en lo que ellos quieren “pero si estudias derecho las probabilidades de que acabes manejando un Uber, no son bajas, no quiere decir que ganes mal, pero no tenías que haber estudiado derecho”.

Añade que la situación es un reto enorme para la orientación vocacional desde la educación media superior, para que se analice con una visión más objetiva la posibilidad de las carreras.

El desface tiene que ver mucho con el prestigio atribuido a ciertas carreras, que son vistas como de alto o bajo estatus, como el ser licenciado en derecho, no se piensa en enfermería o medicina, por ejemplo, como carreras de gran desempeño y de las que dan más ascenso en ingresos, es un área que no va a ser fácilmente desplazada por la inteligencia artificial.

Consideró que “muchas de las funciones que hacen algunas profesiones, como abogados o contadores, están siendo y serán cada vez más automatizadas, se ha visto en varios países que tienen sistemas fiscales más sencillos gracias al desarrollo de programas”.