Las celebraciones también se viven con prevención

En Chiapas, las celebraciones por el Día de Muertos también se viven con prevención y seguridad, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, al informar que en seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se implementan operativos, recorridos y dispositivos viales en panteones, mercados, carreteras, destinos turísticos y puntos estratégicos para que las familias chiapanecas y sus visitantes disfruten con tranquilidad de estas fechas.

Estrategia y resultados

Durante la reunión de trabajo en las instalaciones del C5 con mandos operativos, Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de la SSP, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, destacó que gracias a los resultados y la estrategia de proximidad, hoy se goza de la confianza de la ciudadanía, pero señaló que el compromiso es continuar redoblando esfuerzos porque la seguridad nunca termina.

“Como nos instruyó nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, durante estos días de celebración y puente, vamos a llevar a cabo operativos y dispositivos viales en panteones, mercados, carreteras, destinos turísticos y puntos estratégicos para que las familias y nuestros visitantes disfruten con tranquilidad estos días y tengan la certeza que vamos estar ahí para cuidarlos, atenderlos y orientarlos”, declaró.