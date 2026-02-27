Las democracias indígenas deben estar en la reforma

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que la primera sesión fuera de territorio representaba un reto, sobre todo, al realizarse en Chiapas, un estado “de muchas lucha y pueblos ancestrales”.

En entrevista recalcó que esta es la primera vez en la historia de México en la que la SCJN sesiona fuera de la sede por decisión propia, pues la última vez que sucedió fue durante la época de Reforma, donde por tensiones políticas el Poder Judicial tuvo que trasladarse y acompañar al gobierno itinerante de Benito Juárez.

Propuesta

La ministra Batres explicó que su propuesta durante la discusión sobre el amparo a la comunidad La Candelaria, intentaba dar un paso más. “Dándole un término al Congreso del estado para legislar sobre lo que se puede legislar, porque tampoco somos dioses” indicó.

Señaló que hay varias partes del artículo segundo constitucional, el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación, que se pueden regular en una ley estatal. “No hay nada que lo prohíba en tanto se da una ley general, pero bueno, no se dio la propuesta”.

Sobre si la reciente propuesta de reforma electoral toma en cuenta las formas de democracia de los pueblos indígenas, Batres mencionó que, en el pasado, ese fue el primer derecho que se les reconoció.

Postura

Sin embargo, pese al reconocimiento, considera que era “un derecho completamente acéfalo sin contenido en tanto que no tenían otras facultades”.

“Yo creo que tal como se retoma pues no son derechos en duda” aclaró. “No sé si hay una propuesta para avanzar en ese sentido, pero tiene que trasladarse a esta reforma electoral que está a discusión”.

Sobre la actual propuesta de reforma electoral que se discute en el senado, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz dijo: “No podría pronunciarme sobre eso porque eventualmente podría llegar a la corte y vamos a tener dificultades”.