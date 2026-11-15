Las estadísticas evidencian un buen camino: Sasil de León

En el marco de la presentación de cifras que advierten avances nacionales en materias como seguridad, economía y empleo, la senadora Sasil de León ratificó su compromiso por construir una agenda legislativa responsable que acompañe el gran trabajo que está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los números históricos del empleo formal que ha alcanzado México son una buena noticia para las familias y reflejan que el trabajo coordinado da resultados, pues detrás de cada empleo hay una persona que encuentra una oportunidad, una familia que fortalece su bienestar.

México y Chiapas, ejemplos para el mundo

Es innegable el acierto que ha tenido el gobierno de nuestra comandante Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de nuestra gran nación y un ejemplo en el mundo por su visión de desarrollo y los resultados

Asimismo, la legisladora federal reconoció el trabajo que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez en Chiapas para fortalecer la seguridad, generar confianza e impulsar el crecimiento económico de nuestro estado.

“Cuando se crean las condiciones para que haya inversión y desarrollo, los beneficios llegan a más chiapanecas y chiapanecos, por ello festejamos estos resultados que son acompañados por un trabajo desde el Senado, serio y responsable”, dijo Sasil de León.

Finalmente la senadora deseo a las y los chiapanecas un buen puente en familia, que fortaleza el tejido social en beneficio de la grandeza de Chiapas, un lugar que tiene rumbo definido.