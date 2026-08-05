Las lenguas no existen sin las prácticas culturales

“Las lenguas no existen de forma aislada de sus hablantes y de las actividades que realizan”, así lo expuso la académica Margarita Martínez Pérez durante la ponencia “Investigar desde adentro”, en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).

Durante su participación, Martínez Pérez señaló que, aunque la narrativa y la historia oral son importantes al momento de estudiar las lenguas, estas también se encuentran en las actividades, como el textil.

“Uno pensaría que el textil es solo el tejido, pero hay toda una gama de actividades imbricadas en esto. Si nos metiéramos en el telar de cintura, solo con el cuidado de los borregos, hay una línea de trabajo y es importante”, agregó.

“No veo a la lengua aislada de todas las prácticas culturales, la gramática existe gracias a todo el contexto del uso de la lengua. Entonces entender a la lengua solo desde la gramática, sin considerar todo el contexto de uso, también es como despojarla de las voces de las personas que la hablan”, explicó.

Métodos de investigación

La académica mencionó que varias personas se quedan sorprendidas cuando logra videograbaciones en algunas comunidades en las que investiga. “Me preguntan cómo es que se logra, y hay todo un trabajo de participación, de investigación y acción con la comunidad”, señaló.

“No es que llegue y grabe de la noche a la mañana, hay todo un trabajo de colaboración, de negociación, de saber cómo contribuyo yo y la comunidad accede, y hay casos donde tampoco se va a poder”, indicó.

“Hay que escarbar como el arqueólogo que escarba la tierra, también hay la memoria y el conocimiento, como cuando uno arranca la tierra y el lodo, se abre y se empieza a buscar desde la memoria y el sistema de reconocimiento, para ahí entender cómo se usa nuestra palabra y cómo aparece en la interacción”, concluyó.