Las madres son la fuerza que mueve a Tapachula

Como parte de un gobierno humanista, cercano y sensible, el presidente municipal, Yamil Melgar, inició las actividades conmemorativas por el Día de las Madres, reconociendo a las mujeres que todos los días sacan adelante a sus familias con esfuerzo, trabajo y amor.

Durante este encuentro, el alcalde destacó el papel de las madres trabajadoras, madres solteras y mujeres que, además de cuidar y educar a sus hijos, también contribuyen al desarrollo económico y social de Tapachula desde distintos espacios.

Reafirma compromiso

Yamil Melgar expresó que detrás de cada familia fuerte existe una mujer comprometida que lucha diariamente por brindar mejores oportunidades a sus hijos e hijas, por lo que refrendó el compromiso de seguir impulsando acciones que protejan, acompañen y dignifiquen a las mujeres tapachultecas.

“Reconocer a las madres es reconocer el esfuerzo diario que sostiene a nuestra ciudad”, expresó el edil.

Finalmente, Yamil Melgar dijo que el Ayuntamiento de Tapachula continuará promoviendo espacios de cercanía, respeto y respaldo para las mujeres que son ejemplo de fortaleza y dedicación para las nuevas generaciones.