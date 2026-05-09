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Las madres son la fuerza que mueve a Tapachula

Mayo 09 del 2026
El alcalde destacó el papel de las madres trabajadoras. Cortesía
El alcalde destacó el papel de las madres trabajadoras. Cortesía

Como parte de un gobierno humanista, cercano y sensible, el presidente municipal, Yamil Melgar, inició las actividades conmemorativas por el Día de las Madres, reconociendo a las mujeres que todos los días sacan adelante a sus familias con esfuerzo, trabajo y amor.

Durante este encuentro, el alcalde destacó el papel de las madres trabajadoras, madres solteras y mujeres que, además de cuidar y educar a sus hijos, también contribuyen al desarrollo económico y social de Tapachula desde distintos espacios.

Reafirma compromiso

Yamil Melgar expresó que detrás de cada familia fuerte existe una mujer comprometida que lucha diariamente por brindar mejores oportunidades a sus hijos e hijas, por lo que refrendó el compromiso de seguir impulsando acciones que protejan, acompañen y dignifiquen a las mujeres tapachultecas.

“Reconocer a las madres es reconocer el esfuerzo diario que sostiene a nuestra ciudad”, expresó el edil.

Finalmente, Yamil Melgar dijo que el Ayuntamiento de Tapachula continuará promoviendo espacios de cercanía, respeto y respaldo para las mujeres que son ejemplo de fortaleza y dedicación para las nuevas generaciones.

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