Las matemáticas deben ser una enseñanza práctica

La importancia de las matemáticas en la formación académica y en la vida diaria es fundamental, sin embargo, se debe transformar su enseñanza para desmentir la complejidad que existe alrededor de esta materia, opinaron docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech).

Arturo Alberto González Sánchez, docente del plantel número 40 Las Águilas, explicó que la mala creencia de que de las matemáticas son difíciles deriva de una mal metodología de enseñanza.

“A veces hay docentes que no se les da esa facilidad de transmitir el conocimiento, la manera de cómo va a instruir el concepto al alumno, y empieza a confundirlo hasta terminar frustrándolo. Viene de la mano la vocación, el gusto por la materia en sí”, afirmó el docente.

Enfatizó que el objetivo primordial debe ser que el estudiante entienda su aplicación y encontrar la utilidad, en donde se aplica algo tan sencillo como la lógica o la aritmética.

“Está en todos los momentos de nuestra vida: desde pagar un pasaje en taxi hasta la dosificación de un medicamento en enfermería”, declaró.

Por otro lado, el profesor Gamaliel Pérez Susunaga, del plantel 64 de Jitotol, coincidió en que es necesario cambiar el enfoque tradicional que se imparte.

“Los chicos ven las matemáticas porque desde niños, nosotros como padres queremos ser maestros y les enseñamos matemáticas memorísticas, que solo sirven para hoy y ya no para mañana. Ese chip se debe cambiar”, afirmó Pérez Susunaga.

Ambos maestros concluyeron que la resistencia puede estar tanto en el docente como en los padres de familia, coincidieron que se debe implementar un aprendizaje más lúdico y práctico que demuestre la constante presencia de los números en acciones cotidianas, como ir al mercado o revisar el saldo de un teléfono móvil.