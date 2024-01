Las metas son importantes para reducir la obesidad

Uno de los principales propósitos al iniciar el año es la reducción de peso para algunas personas, pero más allá de ser solo un deseo, es importante establecer una meta, expuso especialista.

El médico cirujano que dirige la clínica de medicina integrativa, Sergio Hiram Martínez Salazar, detalló que durante enero las consultas para reducción de peso suelen aumentar hasta un 300 por ciento, pero se reducen gradualmente hasta que en abril registran una cantidad rutinaria.

Motivación

Expone que en general, la motivación se acaba muy pronto pues solo son deseos, los cuales son muy diferentes a las metas, ya que en ocasiones solo se tiene el deseo de algo pero se carece de la constancia para lograrlo y sobre todo para mantener la disciplina, por lo que se debe tener la capacidad de persistir.

Explicó que las enfermedades metabólicas son todas aquellas relacionadas con la alimentación y que se manifiestan por un trastorno bioquímico que se denomina resistencia a la insulina.

“La enfermedad se manifiesta con lo que se conoce clínicamente como síndrome metabólico, el cual tiene diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de cada persona, pero se expone como obesidad, sobrepeso o se puede representar como diabetes mellitus o como hipertensión”, detalló.

Mujeres

Dijo que si el caso es en una mujer joven, se pueden presentar casos de ovarios poliquísticos, trastornos hormonales y de ahí se va derivando en deslipidemias (alteración del colesterol, los triglicéridos) lo que conlleva problemas circulatorios y se va a haciendo una cadena.

Dentro del enfoque de un tratamiento, explicó que primero uno se debe asumir un cambio de alimentación, pero no como se conoce una dieta, pues explica que lo importante no es dar recetas de cocina sino que el paciente aprenda reglas, sobre lo que nutre y lo que no, además de lo que engorda.

En razón de lo anterior, el paciente puede ir a un bufete, un gran restaurante, una cocina económica o incluso puede entrar a una tienda de conveniencia y puede cumplir con su régimen solo aplicando las recomendaciones que se le dan.