Las mujeres sostienen el turismo: Investigadoras

Pese a que en el sector turístico podría haber una sobrerrepresentación de las mujeres en los puestos, esto solo sucede en las partes de servicio y limpieza, no así en los altos puestos, aún cuando son ellas las que se encargan de preservar las prácticas culturales que se vuelven un atractivo turístico. Así lo señalaron en el conversatorio “Tejiendo redes: saberes y experiencias de las mujeres en la investigación turística”.

En el evento, organizado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), al estudiar el fenómeno con otras herramientas, aparecen dimensiones que antes permanecían invisibles, como la cuestión de género.

Actualmente, 54 % de los puestos del sector son ocupados por mujeres, pero, por lo general, ellas se mantienen en puestos serviles o de limpieza, mientras que los hombres están en las actividades económicas remuneradas.

Trabajo de campo

En el conversatorio, académicas de distintas instituciones como la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Ecosur o la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señalaron que, en los últimos años, la cuestión de la inseguridad se ha vuelto un reto en el trabajo de campo.

Señalaron que tienen que negociar o tener cuidado del crimen organizado en varias partes del sureste mexicano para mantenerse a salvo ellas y su equipo de trabajo.

De igual manera señalaron que su posición como mujeres investigadoras también las ayuda para entablar relaciones de confianza con las mujeres del sector turístico, mencionando el caso de las cocinas en las comunidades.

Relataron que cuando los traductores son masculinos, se han presentado algunas situaciones por las que tienen que crear un protocolo no institucional pero sí personal para el autocuidado.