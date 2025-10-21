¡Las nutrias del ZooMAT están vivas!

Luego que se difundiera la presunta ausencia de las nutrias del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), el director operativo del parque, Carlos Gichard, explicó que el par de ejemplares están en perfecto estado y que eventualmente son trasladas al Museo Zoológico, dentro de la misma reserva para permitir el mantenimiento y mejora de sus espacios de exhibición habitual.

Explicó que la colección de animales es permanentemente acompañada para garantizar su estado de salud, así como procurar que los visitantes tengan una grata experiencia.

Mejora continua

Sin embargo, es habitual que algunos animales sean trasladados a encierros alternos para los trabajos de mejora continua.

“Estamos en proceso de mejora de espacios en nuestra exhibición y por ello no están en el recinto de parte alta, pero se exhiben en el Museo Zoológico en perfecto estado de salud”, expuso.

Denuncia

Previamente un grupo de personas había denunciado la ausencia de las nutrias y el abandono de su encierro, especulando incluso la muerte de los ejemplares.

Ante la declaración del encargado operativo de este establecimiento, resta esperar la mejora del espacio destinado para las nutrias y su pronto retorno por el bien de los ejemplares como del circuito turístico del ZooMAT, uno de los espacios más emblemáticos de la zona Metropolitana de Chiapas.