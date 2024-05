Las propuestas de Olga Luz Espinosa para Chiapas

Olga Luz Espinoza Morales, candidata al Gobierno del Estado por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, compartió sus propuestas en caso de ser favorecida en las elecciones del próximo 2 de junio.

La candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), compartió en exclusiva a “Cuarto Poder” que nació y creció en Tuxtla Gutiérrez, ha sido diputada en tres ocasiones, dos veces federal y una local.

Refiere que es una mujer que mantiene una relación muy cercana a su familia, además se formó como licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

—¿Dónde creció?

—Nací en la famosa colonia Bienestar Social, del lado oriente-sur; siempre he crecido del lado oriente, allá viven mis papás en la colonia La Moderna.

Estudié la primaria en la Escuela Campo Militar, seguí en la Secundaria del Estado y posteriormente en el Cobach 01, en Terán. Mi educación superior la cursé en la gloriosa Universidad Autónoma de Chiapas.

—¿Cómo fue su infancia?

—Recuerdo que ahora, donde hay un supermercado, eran los potreros de la familia Zardaín, siempre olía a café toda esa parte. En la colonia El Retiro, donde hoy está la avenida Central, había un expendio de café y el olor me encantaba.

Era de niña muy quieta y recuerdo a mucho a mi maestra de la primaria, Zoila Croker Fuentes, que le dijo un día a mi papá: “Su niña va a triunfar”, y mi papá estuvo muy orgulloso. Yo soy de clase media, mi papá era taxista y mi mamá ama de casa.

Tengo la bendición de contar con mi papá, tengo la bendición de contar con mi mamá, y me ven muy bien peinada porque mi mamá me hace el favor de peinarme todos los días.

—¿Cúal es su postura para fortalecer la educación?

—Estoy convencida de que debemos fortalecer a la universidad pública, sobre todo porque debemos tener una educación de calidad, porque a veces no tenemos para acceder a la educación privada, que puedan ampliar la matrícula, que puedan ampliar la cobertura, y que apliquen carreras nuevas e innovadoras.

—¿Cómo fue su paso por la política?

—Entré a la política en el año 2007; en 2009 tuve la oportunidad de ser diputada local por el PRD.

No he militado en ningún otro partido que no sea el PRD, soy una convencida de ese partido y me van a decir que el PRD es cada vez un partido más pequeño, [pero] el PRD es mi casa, es el que me ha formado, es el que me ha dado la oportunidad y es el que le da la oportunidad a las hijas y los hijos de clase media de acceder a los espacios de elección popular.

Reconoció que uno de los temas prioritarios en el estado es la seguridad, por lo que trabajará en ese sentido en caso de llegar a ser elegida por los chiapanecos.

Apuntó que es necesario que se actualice la educación adaptada al uso de las tecnologías de la información (TIC), por lo que se debe aumentar el presupuesto en ese rubro.

Pidió a la ciudadanía involucrarse en la política y no dejar que los políticos dejen de rendir cuentas, pues es importante estar informados. Por lo tanto, es importante defender la libertad de expresión.