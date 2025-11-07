Las Rosas, destaca gracias a su eficiencia energética

En el marco del Congreso Internacional “Soluciones desde la Ingeniería”, en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Javier Gordillo Tamayo, asesor en el Ayuntamiento Municipal de Las Rosas, habló sobre los proyectos que han implementado en energía renovables y el beneficio económico, social y ambiental que han dejado.

Dijo que al iniciar la administración del alcalde Jesús Antonio Orantes Noriega, encontró una deuda histórica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) heredada de varias administraciones anteriores, por lo que además de buscar convenios con la paraestatal también implementaron otras estrategias.

Acciones

En ese sentido instalaron paneles solares con sistemas interconectados a la red nacional de CFE, con esto, producen cierto nivel de energía y a la vez consumen un poco más de la red para equilibrar el gasto, logrando disminuirla y generando un gran ahorro en el gasto público.

Indicó que no tienen problemas de apagones porque instalaron luminarias solares, mientras que en la sede del Ayuntamiento los paneles seguiría teniendo energía, ya que también tienen baterías para almacenamiento.

Destacó que en Chiapas es poco conocido y aplicada este tipo de soluciones de eficiencia energética. Sabedores de los beneficios es que han buscado la vinculación con universidades y profesionales para seguir trabajando con energías renovables.

Con la Unicach han establecido ya una vinculación, por lo que se anunció la donación de un predio de dos hectáreas en el municipio para comenzar las gestiones y construir una nueva sede de la universidad enfocada a la electromovilidad y a todo lo relacionado al desarrollo de carros eléctricos.