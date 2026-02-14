Las serenatas ya son un recuerdo: cronista

El Día del Amor y la Amistad, que se celebraba inicialmente en San Cristóbal de Las Casas, solía estar marcada por una tradición: las serenatas que hoy día quedaron en el olvido.

La serenata fue un gesto que por años simbolizó el amor y la conquista. Hoy es una pérdida cultural en la ciudad mágica.

Cada vez menos jóvenes se interesan en la música romántica, tampoco en llevar una serenata. “Son otros tiempos los que estamos viviendo”, afirman.

El cronista independiente de San Cristóbal de Las Casas, Milton Tovilla Ozuna, recuerda en entrevista cómo fue la época de las serenatas con las que “flecharon” el corazón de decenas de parejas que a lo largo del tiempo conformaron a muchas familias y que hoy integran la sociedad.

Detalles

Milton menciona que a parte de las serenatas, los enamorados llevaban ramos de flores que cortaban y cultivaban en los sitios de las casas, porque no habían florerías. Eran flores que hoy están en peligro de extinción.

Las serenatas nocturnas empezaban a partir de las siete u ocho de la noche y terminaba hasta el siguiente día. “Si el novio era una persona con posibilidades económicas, contrataba a los grupos representativos de la ciudad,

como la Marimba Orquesta “Lupita” que se transportaban en la famosa “Cusculina” (camioneta).

Estaban también las marimbas de Don “Chus” Penagos y Don Timoteo López, en este último los músicos llevaban cargando la marimba al lugar de la serenata.

También era solicitado Lucio de Jesús Ozuna Santiago, “Don Luz Ozuna”, reconocido trovador con su guitarra de 16 cuerdas.

Dijo que después surgieron los mariachis, las estudiantinas, entre otros grupos. “Bellos momentos que hoy ya no vemos por cuestiones de la inseguridad, de la economía que cada vez es más difícil, y porque todo ha cambiado”, afirma el investigador y cronista independiente.

“Antes había la delicadeza de escribir un pensamiento, un poema. Habían personas que se dedicaban a eso, a escribir cartas y pensamientos personalizados dedicados al amor de tu vida”, mencionó.

El cronista recalca que la digitalización de las relaciones ha contribuido a que esta tradición de las serenatas se haya perdido y que hoy sea historia.

El 14 de febrero Día de San Valentín ha cambiado, de una celebración religiosa a un evento de carácter social y comercial.