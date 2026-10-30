Las tradiciones nos llenan de orgullo: Yamil Melgar

El presidente municipal, Yamil Melgar, participó en el encuentro “Viviendo nuestras tradiciones”, realizado en las instalaciones de Sedeco Estación, donde dependencias del Ayuntamiento y agrupaciones culturales presentaron altares que reflejan las costumbres y la riqueza cultural de Tapachula.

Patrimonio

Durante el recorrido, el alcalde escuchó las explicaciones de las y los participantes sobre sus ofrendas. En su mensaje, destacó que el Día de Muertos forma parte de nuestra cultura y permite recordar con cariño y gratitud a los seres queridos que se adelantaron.

“Gracias por estar aquí, convivir, participar y acompañar estos eventos del municipio de Tapachula”, expresó Melgar, quien reconoció el trabajo del secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes, y de su equipo en la organización del encuentro.

La actividad sumó la colaboración de distintas dependencias municipales. La convocatoria del concurso de altares se realizó a través de la Secretaría de Educación y Cultura, encabezada por la maestra Mey Lyng Wong.

Ofrenda

Elsi Gordillo Juárez, del grupo folclórico Ajau Balam, explicó que su ofrenda recupera alimentos y bebidas que disfrutaban las personas a quienes recuerdan. “Las flores representan la alegría de la vida”, compartió.

El programa incluyó un espectáculo dirigido por Ernesto Peche, con jóvenes que combinaron modernidad y tradición, así como un concurso de catrinas y catrines en el que niñas, niños y adultos mostraron su creatividad mediante vestuarios y caracterizaciones alusivas a esta celebración.

Acompañaron al alcalde la regidora Berta Moreno; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; el tesorero municipal, Javier Pinto; el secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Morales, así como integrantes del gabinete municipal.