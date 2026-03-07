Las universidades son más conservadoras: Walsh

Durante su visita a San Cristóbal, por el XXX Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica, la militante Catherine Walsh presentó dos libros en el Archivo Municipal: “El género muy otro y su más allá” y “Agrietar la uni-versidad”, los cuáles, dijo, buscan pensar la vida en un momento donde a nivel mundial se vive la violencia de múltiples formas.

Acompañada de Sarah Marlene Méndez, Gabriela López y Helena Horita, dijo que el libro “Agrietar la uni-versidad” se dio en el momento en el que se separó de la universidad.

Señaló que por varios años, trabajó en una institución cercana a los movimientos sociales en Ecuador, donde se hacía más que estudiar, sino que cruzaban territorios. Sin embargo, empezó un proceso conservador. “De un capitalismo académico y mercantil, para formar profesionales, pero no gente que piensa críticamente”, agregó.

Género

El segundo libro, “El género muy otro y su más allá”, es un compilatorio de varios autores nacido de conversatorios, con la feminista argentina, María Lugones, en la que se abordaba cómo romper la cuestión de género (hombre/mujer) que es usado por un sistema heteropatriarcal para “controlar” la vida.

Rafael Correa

Walsh recordó que estuvo durante el movimiento de Rafael Correa, quien gobernó Ecuador desde 2007 hasta 2017, en un momento que recuerda de esperanza, pues al mismo tiempo, emergían otros gobiernos progresistas como el de Evo Morales en Bolivia o el de Hugo Chavez en Venezuela.

Sin embargo, recalca que poco después llegó la desesperanza, sobre todo, porque se dio cuenta que el cambio no podía provenir desde los gobiernos sino desde las bases sociales, expresó.