Latam tiene historia en el desarrollo tecnológico

Con frecuencia se cree que América Latina no tiene historia dentro del desarrollo tecnológico, un olvido que provoca una “impotencia epistémica” que implica aceptar las nuevas tecnologías con pensamientos ajenos a nuestro territorio, así lo expuso Joao Gabriel Almeida durante el webinario “Nuevas tecnologías, viejos dilemas”.

En el evento, el posdoctorante del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) revisitó cuatro ejemplos en los que desde América Latina se ha reflexionado e impactado en los nuevos desarrollos tecnológicos, como fue el caso del cine.

Gabriel Almeida también reiteró la importancia de valorar las nuevas herramientas, como la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), según su accesibilidad. “A veces los criterios tecnológicos pueden ser el usar no lo más avanzado, sino lo que cumpla la función de una forma en la que la mayoría se lo pueda apropiar” dijo.

Instituciones

En ese sentido, se mencionó la forma en la que en la Ciudad de México se han desarrollado escuelas públicas de IAG, en dónde existen laboratorios que buscan cruzar esta herramienta con las necesidades inmediatas de los ciudadanos.

El ponente detalló que los dos países con más desarrollo en la idea de construir una IAG desde los territorios son Chile y Brasil, y consideró que la región, más que verse en el espejo de China, debe voltear el caso de la India.

En este último país, explicó, pese a no tener una industria tan pujante, aplican la ingeniería inversa. “Y entonces tienen los usos y vuelven atrás y juegan con los usos y crean sus propias herramientas”, dijo el posdoctorante.

Por lo mismo, indicó, aunque gran parte de las programadoras fabrican la parte física en China, gran parte del proceso programático se produce en India.