Laura Castellanos, por la dignidad de los trabajadores

Laura Castellanos Santiago, candidata a jueza de Distrito en materia laboral en Chiapas, reflexionó acerca de los retos existentes en materia de justicia profesional en la entidad, como la sobrecarga de trabajo, dilación de los veredictos y falta de conciliación.

Trayectoria

Castellanos Santiago se ha formado a base de cursos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de lo que se conoce como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) o la Escuela de Formación Judicial (EFJ).

Tras su experiencia, logró ser secretaria de Juzgados de Distrito y de Tribunales Colegiados, secretaria de Acuerdos hasta oficial judicial en materia de amparo; lo último tras haber triunfado en un concurso de oposición.

Después, fungió como secretaria instructora fuera de la entidad, aunque regreso a Chiapas debido a la apertura de plazas para quedarse como actuaria judicial en el Primer Tribunal Laboral de la entidad.

Visión

Para la candidata, el trabajo es un punto en común de todas las personas, sin distinción de género o posición económica.

“Me voy a la materia laboral y me di cuenta realmente de las desigualdades que había, incluso hasta en las demandas. Entendía los despidos, pero no todos los despidos eran exactamente iguales. Y algo que me gusta mucho de la materia laboral es el apoyo sostenido por parte de la autoridad, teniendo en cuenta que la gran mayoría se ven derrotados al ser despedido” dijo.

Castellanos Santiago ha identificado ciertas necesidades de la población al acudir a un juzgado en materia laboral, las cuales pueden ser resultas de una forma armónica, más allá del ser formalista o riguroso.

La candidata rescató su trabajo desde que fue meritoria en el Tribunal Burocrático; es decir, durante dos años no percibió ningún sueldo.

“Me di cuenta que era la materia que me gustaba, entonces dije, no la puedo soltar, hasta que se apertura plazas, me contratan como auxiliar jurídico y ya de ahí me desempeñé como secretaria proyectista, secretaria de Acuerdos, se conoce una figura por ministerio de ley, fuera secretaria de Acuerdos en funciones de magistrada, estuve un tiempo y eso me permitió incluso conocer no solamente jurídico, sino la cuestión administrativa o la organización de que implica una esquema judicial a nivel de tribunal o de juzgado”, manifestó.

Género

La experta identificó a las mujeres como uno de los sectores más necesitados de orientación en materia laboral, esto debido a diferentes obstáculos que viven en su día a día. Por ejemplo, las licencias por maternidad.

“Lo que más me marcaba era eso, lograba advertir licencias por cuestiones de maternidad, y al ingresar o al querer renovar sus labores ya había alguien más. O muchas veces les entorpecían ese acceso. La cuestión incluso para los permisos, cuestiones de cuando se enfermaban ciertas personas, o sea, los hijos y que eso era motivo de sanción porque pedían un permiso o no se los justificaban y entonces les dejaban de suspender el sueldo”, explicó.

Por tanto, el análisis de los contextos resulta fundamental para dar un fallo a cada uno de los casos. Castellanos recordó lo dicho por una doctora en la materia, quien le recalcó que no existen libros, caminos o patronos para identificar ciertas situaciones y el meollo legal.

Propuestas

La candidata, a raíz de su experiencia en tribunales laborales a nivel estatal y federal, identificó a la excesiva carga de trabajo como uno de los puntos neurálgicos a modificar, lo que genera dilación en la entrega de veredictos y seguimientos. Por tanto, propuso creer en las nuevas tecnologías para superar el obstáculo.

“Lo que favorecería es que la cuestión de que las partes acudan 100 % al expediente digital que ya se utiliza, pero que sí lo hagan valer, sea, porque la mayoría de las personas quieren consultar el expediente, pero no se notifican a través de las videoconferencias. En los asuntos laborales existe una audiencia preliminar, y generalmente son presenciales. Por tanto, creer en las tecnologías podría acelerar los procesos”, comentó.

Por tanto, la candidata propuso brincar hacia una transición digital para el juzgado local, lo que descargaría cargas de trabajo para las personas operadoras jurídicas: “Establecer un sistema digital de tal manera que a un secretario instructor o un actuario se le haga muchísimo más fácil el manejar los plazos y los términos, y sea la carga laboral se más liviana”.

Castellanos Santiago ubicó, ahora que realice su campaña, la falta de acercamiento de dicho juzgado hacia la ciudadanía; lo que genera un desconocimiento generalizado en los derechos laborales. Por lo que se centraría en acercar más dicha instancia por medio de redes sociales o bien buscar las vías de estar más presente.

Para lo anterior, pensó en realizar un informe una vez al mes sobre los asuntos más relevantes y así, darle a la ciudadanía la certeza de la realización de acciones en pro de los derechos.

Por último, buscará generar puentes entre las empresas y las personas trabajadoras, esto en vista de que en múltiples ocasiones buscan la confrontación directa, sin llegar a una conciliación.

“No forzosamente se tiene que llegar a un juicio, sino motivar o promover más la conciliación laboral de cambiarse ese chip de necesariamente demandar y aportar pruebas y esperar a que te dicten una sentencia, sino incentivar a las empresas y a los trabajadores a que lleguen a un acuerdo, claro, siempre garantizando los derechos laborales, tanto de los patrones como de los trabajadores”, finalizó.

Invitación

Castellanos Santiago pidió a la ciudadanía salir a votar este próximo 1º de junio para los puestos en el Poder Judicial, en especifico para los juzgados a nivel estatal, cuyo cargo tendrá una duración de nueve años; por lo que pidió sea reflexionado a profundidad. La candidata participará en la boleta amarilla, bajo el número 05.