Le amputan la pierna tras una cirugía mal realizada

Una supuesta negligencia médica habría causado que la señora Felícita Pablo Morales perdiera una pierna, según relató su esposo, Feliciano Ovando Pablo.

En entrevista, don Feliciano explicó que él y su esposa, residentes del municipio de Francisco León, viajaron a Tuxtla Gutiérrez para una consulta con el traumatólogo David Echeverría Gordillo, debido a molestias en la rodilla de la señora Felícita. Durante la primera consulta, el especialista indicó que era necesario realizar una operación para colocar una prótesis en la rodilla, cirugía que se realizó el pasado 20 de septiembre en el Hospital Tuxtla, una clínica privada.

Sin embargo, tras el procedimiento quirúrgico, Felícita no mostró signos de mejoría. De acuerdo con otros especialistas que revisaron su estado, la única opción para salvar su vida era amputar la pierna, debido a la gravedad de la situación.

Una de las mayores preocupaciones de don Feliciano fue descubrir que el doctor Echeverría Gordillo había publicado en su estado de WhatsApp que este era el primer implante de rodilla que realizaba, lo que les generó desconfianza y preocupación.

“El doctor David Echeverría Gordillo se presentó como un traumatólogo especialista, pero no lo era. Falló en la cirugía, y además publicó en su estado que era la primera vez que realizaba este tipo de operación”, declaró don Feliciano.

El especialista no da la cara

Tras la operación fallida, don Feliciano intentó contactar al doctor Echeverría Gordillo para que explicara lo sucedido. Sin embargo, el médico se negó a presentarse en el Dispensario de María, hospital al que la señora Felícita fue trasladada debido a los altos costos del Hospital Tuxtla, donde la cuenta ya superaba los 100 mil pesos.

“El doctor me garantizó que todo saldría bien y nunca me informó sobre los riesgos de la cirugía. Si me lo hubiera dicho, habría tomado otra decisión. Confíe en su palabra”, expresó don Feliciano.

Finalmente, el esposo de la afectada pidió el apoyo de las autoridades para que intervengan, ya que considera que el doctor Echeverría Gordillo, quien se presenta como especialista, podría seguir perjudicando a más personas.