Le apuestan al turismo como motor económico

Pijijiapan busca posicionar al turismo como la segunda actividad económica del municipio, ante esto se ha implementado una estrategia que busca capitalizar el potencial de sus playas y atractivos naturales que beneficiaría directamente a más de cien prestadores de servicios, reveló el alcalde Carlos Alberto Albores Lima.

El presidente municipal reconoció que la actividad económica más importante en la actualidad es la ganadería y sus derivados, como el queso, la crema y la carne, sin embargo, expresó su firme intención de que el sector turístico ocupe el segundo lugar.

Poseen grandes tesoros

“Antes de irme quisiera que el turismo en Pijijiapan fuera la segunda actividad económica. Tenemos unas playas muy hermosas en nuestro municipio y que pueden ayudarnos”, afirmó Albores Lima.

El proyecto, según el edil, beneficiaría de forma directa a más de cien prestadores de servicios en los rubros de hotelería y restaurantes, con un efecto multiplicador en otros giros como venta de combustible y renta de viviendas.

Respecto a los trabajos preparatorios, Albores Lima detalló que desde hace un año se inició con la capacitación de los pobladores, concientizándolos sobre el valor de actividades como el surfing y la importancia de mantener una arquitectura de baja altura para preservar las condiciones naturales, como los vientos del norte, esenciales para ese deporte.

Acciones

La limpieza de playas y la conservación de los manglares son pilares fundamentales de esta iniciativa. Albores Lima destacó que la cultura que promueve la conservación se está inculcando a jóvenes a través de clubes deportivos.

Para garantizar la seguridad de los visitantes en temporadas de alta afluencia, el munícipe señaló que se coordinan operativos con el Gobierno del Estado, con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Protección Civil y la Secretaría de Salud.