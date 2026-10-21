Le he cumplido a Tuxtla: Ángel Torres

“La gente le ha exigido a Ángel Torres y les he cumplido, y les seguiré cumpliendo todos los días”.

Así se expresa el presidente municipal en turno de la capital chiapaneca, Ángel Torres Culebro, quien también se registró en días recientes como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena.

Consideró parafraseando a Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido “guinda”, que es la historia la que nos alcanzará algún día y deseó que esta sea benévola con él, pues si algo ha hecho desde su llegada al cargo hace dos años es trabajar por la antigua Tuchtlán.

“El motor que mueve este corazón es el pueblo de Tuxtla”, indicó, además de hacer un repaso por los logros de su gobierno y ofrecer que será respetuoso de la ley y de los estatutos de Morena, además de institucional.

Duerme poco, pero bien

“La gente ha recobrado la confianza, lo palpamos y lo vemos, pero esa confianza se pierde muy rápido. No podemos bajar la guardia. Yo tengo que trabajar 19 horas al día, para estar presente y pendiente. Pero duermo bien”, indica desde la Sala de Cabildo en el primer piso de Palacio Municipal.

—¿No tiene pesadillas?

Duermo tranquilo, con mi conciencia, el Creador sabe que lo que hay aquí (señala su pecho del lado izquierdo).

A él no le podemos mentir y sabe que todos los días Ángel Torres se levanta con la necesidad de servir.

—Háblenos del tema seguridad, porque Tuxtla llegó a estar en niveles bajos de percepción de inseguridad, pone el entrevistador sobre la mesa.

“Encontramos a Tuxtla en un cuarto lugar de percepción de seguridad. Gracias al trabajo del gobernador Eduardo Ramírez y siguiendo los lineamientos que nos ha emitido, hoy Tuxtla está considerada una capital segura.

“Hemos invertido en temas como el equipamiento de patrullas, ya llevamos más de 60 unidades adquiridas, compramos tecnología, los equipamos con cámaras de seguridad que van con los oficiales, sabemos dónde están, subimos el sueldo a los policías, los tenemos completamente certificados al 90 por ciento. Tenemos una coordinación con el titular de Seguridad, Óscar Aparicio, y con el fiscal del Estado, Jorge Llaven”, indica Ángel Torres, de rápido hablar y apasionado del runner.

Hacemos mucha tarea de prevención porque “Una calle feliz” con luminarias es seguridad, el tema de la cultura y el arte es seguridad, y obviamente bienestar, precisa.

Sus aspiraciones

“Es un acuerdo, Morena va definir quién va coordinar los trabajos de soberanía, hice mi solicitud de inscripción, vamos a esperar los plazos y voy a ser muy respetuoso del tema de ley y las bases de mi movimiento”, indica, para explicar el proceso interno de Morena que, en teoría, deberá definirse a finales de año, aunque puede ser en cualquier momento.

“Como consejero de Morena puedo hacer asambleas en días y horarios que no sea hábiles para informar a la ciudadanía los logros de la transformación, desde la llegada de Andrés Manuel y la presidenta Claudia Sheinbaum, en qué consiste la soberanía”, agrega el munícipe, quien viste con un chaleco guinda esta mañana de la entrevista.

—¿Qué le diría a los tuxtlecos que, en su momento, pueden ser encuestados para este proceso interno?

Que hoy día todos tienen la facultad de decidir libremente porque la imposición y el condicionamiento no van con nuestro movimiento.

La ciudadanía debe ser libre de decidir su futuro. No es con acciones puntuales, que no comparto en lo personal, pero cada quien toma las decisiones que decida tomar.

Nosotros no estamos pintando bardas, pintamos casas; no ponemos lonas, ponemos luminarias, construimos calles felices. Respetamos al pueblo.

Escuchar, es la clave

—¿Qué haría diferente Ángel Torres si llegara a tener la oportunidad de gobernar a Tuxtla Gutiérrez de nuevo?

Yo creo que hay muchas cosas que son perfectibles y en todo gobierno hay que darle continuidad a todo lo que funciona, generar tal vez una mayor interacción con la gente.

Seguir escuchando a la gente, mientras uno escuche al pueblo uno no se va equivocar. Son ellos los que deciden su futuro, quien define qué cosa se va hacer, qué calle se va pavimentar es la ciudadanía.

El presidente municipal es un empleado de la ciudadanía, al presidente lo puso el pueblo y es quien finalmente manda para que el presidente administre el recurso público.

—¿Qué opina de la crítica?

Yo soy un hombre que no se detiene a discutir cuestiones superfluas.

Yo creo que hay crítica constructiva y hay crítica que tiene un doble fondo o una mala fe, esa crítica no tiene ningún valor.

La mejor manera de atacar esas críticas no es con un discurso de odio o con insultos, sino con trabajos y resultados.

La mejor decisión, concepto u opinión es la que tiene el pueblo tuxtleco.

Trabajo diario

“El juicio de la historia es la que nos va a alcanzar a todos algún día, decía Andrés Manuel, y yo espero que ese juicio de la historia sea favorable conmigo, porque si algo hemos hecho es trabajar desde el primer día de manera incansable”, prosigue Torres, en una plática en la que resalta que los gobiernos no son entes que pueden tomar decisiones por la ciudadanía, y exigen porque cada vez más saben cuáles son sus derechos.

—¿Hay algún riesgo de fractura como partido?

Yo creo que como partido siempre estás sujeto a temperamentos, pero en el caso de Ángel Torres, siempre he sido una persona institucional, disciplinada, pero tenemos que privilegiar el interés superior y el interés superior siempre va ser Tuxtla Gutiérrez.

El tema de las divisiones no deberían existir cuando estemos enfocados en un mismo principio. El objetivo debe ser servir.

—¿Seguirá caminando igual en este periodo?

Ángel Torres no ha dejado de caminar, lo va hacer como presidente municipal cuando me toque atender los temas de la Presidencia, lo va hacer como consejero de Morena, pero a mí me encanta caminar las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Casi al final de la conversación el munícipe tuxtleco en turno manda un mensaje a la ciudadanía, además de llamar a la unidad:

“Las quiero y los quiero mucho, las tuxtlecas y tuxtlecos están en mi corazón, y saben que no voy a descansar como desde el primer día”.